استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد) القنصل العام لجمهورية غانا بجدة الدكتور آدم عبدالرحمن.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.