بدأت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، أمس الأول (الجمعة) 28 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 19 ديسمبر 2025، بأعمال صيانة شاملة ورفع كفاءة جسر طريق الأمير سلطان عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة رأس تنورة، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحسين البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية للمواطنين والمقيمين.



وتشمل أعمال الصيانة استبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة على الجسر، إضافة إلى تطوير وسائل السلامة المرورية لضمان سير حركة المركبات بأمان وفعالية، حيث تم إغلاق الجسر بشكل كلي بالاتجاهين، لتسهيل تنفيذ الأعمال دون التأثير على جودة الصيانة وسلامة العاملين.

ولتخفيف الأثر المروري، تم توجيه سائقي المركبات للالتفاف عبر شارع سفيان بن سهل للمتجهين إلى محافظة رأس تنورة، وطريق الملك فهد للمتجهين إلى مجمع الجعيمة الصناعي، حيث ستستمر الأعمال وفق جدول زمني محدد لضمان إنجاز المشروع بكفاءة عالية، مع التزام قائدي المركبات بإشارات المرور والتحويلات المؤقتة لتجنب أي اختناقات مرورية أو حوادث محتملة.



وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية لتحسين شبكة الطرق والجسور، ودعم السلامة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لها، وضمن خطط الأمانة الدورية لتطوير شبكات الطرق والجسور في المنطقة الشرقية وتحسين تجربة مستخدمي الطرق.

ويعد جسر طريق الأمير سلطان من المحاور الحيوية في محافظة رأس تنورة، حيث يربط بين الطريق الرئيسي للمدينة ومناطق النشاط الصناعي والتجاري، مما يجعل صيانته وتطويره أولوية لضمان استمرارية الحركة المرورية بأمان وسلاسة.

وتتابع أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ الأعمال والتنسيق المستمر مع إدارة المرور، لضمان تقليل أي تأثير على حركة المركبات، وتحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.