التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، وعددًا من قيادات حرس الحدود.

واطَّلع أمير جازان خلال اللقاء على أعمال حرس الحدود بالمنطقة في أمن الحدود البرية والبحرية، ودوره في تعزيز وحماية حدود المملكة، وأعمال البحث والإنقاذ.

ونوه أمير منطقة جازان بالدور الذي يضطلع به منسوبو حرس الحدود في حفظ أمن الوطن واستقراره، مثمّنًا ما يحظى به هذا القطاع من دعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية نايف بن ناصر بن لبدة، وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ناصر القحطاني.

من جهة ثانية استقبل أمير جازان، القنصل العام لجمهورية السودان لدى المملكة كمال علي عثمان.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.