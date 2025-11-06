أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأدى الصلاة معه، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير هذلول بن سعود بن هذلول بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن مقرن، والأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، ومحافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، والأمير نواف بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بدر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بندر بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير تركي بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بدر بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري.
كما أدى الصلاة معه عددٌ من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
The Governor of Riyadh Region, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, performed the funeral prayer today after the Asr prayer for Prince Fahd bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari Al Saud - may God have mercy on him - at Imam Turki bin Abdullah Mosque in Riyadh.
Joining him in the prayer were Prince Saud bin Abdullah bin Thunayan, Prince Abdulaziz bin Muhammad bin Saud bin Nasser bin Farhan, Prince Bandar bin Abdullah bin Nasser bin Farhan, Prince Khalid bin Abdulaziz bin Mishari, Prince Hithloul bin Saud bin Hithloul bin Thunayan, Prince Abdulaziz bin Muhammad bin Muqrin, Prince Khalid bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari, Governor of Hafr Al-Batin, Prince Abdulrahman bin Abdullah bin Faisal, Prince Nawaf bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari, Prince Bandar bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari, Prince Muhammad bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari, Prince Badr bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari, Prince Bandar bin Fahd bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari, and Prince Turki bin Fahd bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari, along with Prince Badr bin Fahd bin Saud bin Muhammad bin Muqrin bin Mishari.
Many other princes and officials, as well as a group of citizens, also participated in the prayer.