أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير هذلول بن سعود بن هذلول بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن مقرن، والأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، ومحافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، والأمير نواف بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بدر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بندر بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير تركي بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير بدر بن فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري.

كما أدى الصلاة معه عددٌ من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.