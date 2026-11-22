دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، أفراد المجتمع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال الإبلاغ عبر الأرقام المخصصة، مؤكدة تعاملها مع البلاغات بسرية تامة، ومنح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة المعلومات المقدمة.

وسجلت الهيئة خلال أسبوع 1,053 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الضبطيات 31 صنفاً من المواد المخدرة، بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافة إلى 263 من المواد المحظورة، فيما أحبطت المنافذ الجمركية 781 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته، إلى جانب 11 صنفاً من المبالغ المالية.

وأكدت «زاتكا»، استمرار إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، بالتعاون والتنسيق مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته.