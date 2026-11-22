أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن اليوم العالمي للطفل يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية حماية حقوق الأطفال، وتوفير البيئة الآمنة التي تكفل نموهم وتنمية قدراتهم، وتضمن حصولهم على فرص متكافئة في التعليم والصحة والرعاية والحياة الكريمة، باعتبارهم أساس بناء المجتمعات وصناعة المستقبل.

وأوضح، في كلمة بثها الحساب الرسمي للإمارة، أن المملكة تولي الطفل عناية كبيرة في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج الهادفة إلى حماية حقوقه وتمكينه وتعزيز مشاركته في بناء المجتمع، بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى اهتمام المنطقة بتطوير المبادرات الموجهة للأطفال، واكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم، وتوسيع فرص مشاركتهم وإبداعهم، مبيناً أنه وجّه الجهات المعنية بتنفيذ «منتدى الطفل» خلال عام 2027، ليكون منصة تجمع الأسر والجهات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص، وتقدم برامج تعليمية وتفاعلية تعزز حماية الطفل وتمكينه.

من جانبه، أكد نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز، أن اليوم العالمي للطفل يجسد أهمية الالتزام بحقوق الأطفال وتعزيز مكانتهم في المجتمع، مشدداً على أن رعايتهم وحمايتهم وتمكينهم مسؤولية مشتركة، وأن الاستثمار في تعليمهم وسلامتهم النفسية والاجتماعية يمثل استثماراً في مستقبل الوطن وازدهاره واستقراره.

وأضاف، أن البرامج والمبادرات الوطنية تعكس اهتمام المملكة بتوفير بيئة آمنة ومحفزة تضمن حقوق الأطفال وتدعم نموهم وتعلمهم وإبداعهم، مشيداً بتوجيه أمير المنطقة بإطلاق «منتدى الطفل 2027»، ليكون منصة لاحتضان مواهب الأطفال وإبراز إبداعاتهم ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وتنميتها.