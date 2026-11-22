يلتقي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ظهر اليوم (الأحد)، عدداً من رجال وسيدات الأعمال، في لقاء تستضيفه غرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لمناقشة مستجدات تطوير المنظومة العدلية وانعكاساتها على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية.

ومن المقرر، أن يستعرض وزير العدل، خلال اللقاء، أبرز محاور تطوير الخدمات العدلية، وفي مقدمتها جودة القضاء، ووضوح الحقوق، وتعزيز استقرار البيئة التجارية والاستثمارية، إلى جانب الانتقال من إدارة النزاعات بعد وقوعها إلى تبني الحلول الوقائية التي تسهم في الحد من نشوئها، وتعزيز موثوقية التعاملات والعلاقات التعاقدية. ومن المتوقع، أن يتناول اللقاء كفاءة إنفاذ الحقوق وأثرها في النشاط الاقتصادي، ودور سرعة تنفيذ الأحكام وفاعلية الإجراءات العدلية في تعزيز ثقة المستثمرين، وحماية التعاملات التجارية، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. ويأتي اللقاء، في إطار تعزيز التواصل المباشر بين وزارة العدل مع جميع القطاعات ومنها القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية، ورفع كفاءة الخدمات ذات الصلة باحتياجات القطاع وتطلعاته.