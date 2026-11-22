يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اختباراً صعباً أمام نظيره الفرنسي، اليوم (الأحد) الساعة 4:30 عصراً، على استاد أكاديمية أسباير (5)، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين 2026 في قطر.

ويسعى منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز الأول، وتعويض خسارة المباراة الافتتاحية أمام أوروغواي بنتيجة 3-2، وحرص المدرب أحمد الحنفوش على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الأوروغواي، وأدت لخسار نتيجة اللقاء، ويطمح الأخضر للانتصار على المنتخب الفرنسي وحصد النقاط الثلاث.

فيما يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بأفضلية وروح معنوية عالية، بعدما نجح في تحقيق الانتصار على منتخب هايتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعتلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتواجد منتخب أوروغواي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق أهداف (+1)، فيما يأتي الأخضر السعودي ثالثاً دون نقاط وبفارق أهداف (-1)، بينما يتذيل منتخب هايتي الترتيب دون رصيد وبفارق أهداف (-2).

وتعتبر مواجهة فرنسا ذات أهمية كبيرة للمنتخب السعودي، إذ تمثل فرصة لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور القادم، قبل خوض المواجهة الأخيرة أمام منتخب هايتي في دور المجموعات.

ويتطلع الأخضر إلى الظهور بأداء فني عالٍ أمام متصدر المجموعة المنتخب الفرنسي، من أجل حصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية من المونديال.