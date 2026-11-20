شهد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية توقيع (9) اتفاقيات تعاون ثنائية بين جهات تعليمية سعودية وجامعات ومؤسسات وشركات أمريكية في التقنيات التعليمية والمناهج والمحتوى الرقمي؛ بهدف تطوير الأدوات والموارد التعليمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءة مخرجاته.

وشملت الاتفاقيات المستهدفة مجالات التعاون بين مجلس شؤون الجامعات وجامعة جالوديت المتخصصة في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة السمعية؛ لتطوير البرامج الأكاديمية والتخصصية، والبحث العلمي والدراسات المشتركة، وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات.

وشهد توقيع اتفاقية بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومؤسسة خدمات الاختبارات التعليمية ETS، واتفاقية أخرى بين شركة معارف للتعليم وشركة قوقل، وشركة معارف للتعليم وناشيونال جيوغرافيك، واتفاقية بين شركة تطوير لتقنيات التعليم (تيتكو) وشركتي قوقل وسيسكو، إلى جانب توقيع اتفاقيات بين شركة تطوير التعليمية والمؤسسات سافاس وماكجرو هيل وناشيونال جيوغرافيك في تطوير المناهج والمحتوى التعليمي.

وتركز مجالات التعاون على التعليم المتخصص والقياس والتقويم، وتوظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، إضافة إلى تطوير الحلول الرقمية والموارد التعليمية، وإثراء المحتوى والمناهج؛ بما يسهم في تحسين تجربة التعلم.

وتضمنت مجالات العمل المستهدفة الاستفادة من خبرات الشركات والمؤسسات العالمية في تطوير الأدوات والمنصات والموارد التعليمية، وتعزيز التعاون بين الجهات التعليمية السعودية والشركاء الدوليين في المجالات التقنية والتعليمية.

وتأتي هذه الشراكات في إطار توجهات وزارة التعليم نحو تسريع التحول الرقمي في منظومة التعليم، وتطوير المناهج والمحتوى التعليمي، وتوسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار في تحسين الممارسات التعليمية.