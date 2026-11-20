أدانت باكستان بأشد العبارات الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة المملكة، مشددة على أن الاستهداف المستمر للبنية التحتية المدنية والمنشآت الاقتصادية يعرض حياة الأبرياء للخطر، ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الإقليميين، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.

وجددت باكستان وقوفها بحزم إلى جانب حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، ودعمها لحق المملكة المشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية استمرار جهود بلادها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.