تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي وتجاوز المستهدف من البنك المركزي عند 2% للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على اتساع نطاق ضغوط الأسعار، مما يعزز توقعات رفع الفائدة خلال المدى القريب.

وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيدرسها بنك اليابان المركزي عن كثب خلال اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية الذي سيعقد على مدى يومين وينتهي في 18 ديسمبر القادم، مع توقعات بقيام البنك برفع الفائدة من 1.25% حالياً إلى 1.5%.

تقلبات أسعار الأغذية

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع 2.2% في أكتوبر عن الشهر نفسه من العام الماضي، مقابل متوسط توقعات كان يشير إلى ارتفاع 2.3%. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع بواقع 2.1% في سبتمبر. وارتفع المؤشر الذي يستبعد التأثيرات المتقلبة لكل من الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب باعتباره مقياساً أدق لضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.2% في أكتوبر على أساس سنوي بعد زيادة 2.4% في سبتمبر.

تكاليف المواد الخام

وتوقع رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى إحدى المجموعات المتخصصة مارسيل ثيليانت أن يتسارع معدل التضخم، الذي يستثني الأغذية الطازجة والطاقة، بشكل حاد خلال الأشهر القادمة مع استمرار الشركات في تحميل تكاليف المواد الخام المرتفعة على المستهلكين. وكتب في مذكرة بحثية: «النتيجة هي أننا نتوقع الآن أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 2.5% بحلول منتصف العام القادم».