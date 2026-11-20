استقر الدولار اليوم بالقرب من أعلى مستوى له في 19 شهراً بعد الارتفاعات التي سجلها على مدار الجلسات الثماني الماضية بعدما دفعت المخاوف المحيطة بتداولات أسهم الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة، في حين استقر الين بعد صدور بيانات التضخم اليابانية.

وظل الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في عام مقابل الدولار عند 1.3094 دولار، بينما بقي اليورو قرب أدنى مستوى له منذ أبريل 2025 ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0972 دولار. وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في عام واحد عند 0.66476 دولار. وتراجع اليوان الصيني خارج البر الرئيسي 0.4% خلال الليل، مبتعداً عن نمط التحركات الهادئة التي سادت خلال الفترة الماضية، وذلك دون وجود محفز واضح.

أقوى مستوى

وظل مؤشر الدولار قرب مستوى 103.9، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل أبريل 2025، ويتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وتسارعت وتيرة الارتفاع في العاشر من نوفمبر عندما عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتبنى مزيداً من التشديد إزاء السياسة النقدية.

رفع الفائدة

وتتوقع الأسواق حالياً بشكل واسع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ولا تزال تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على اتجاه السوق. ولم يسهم الإدراج التاريخي لشركة أنثروبيك في إنعاش المعنويات، وشهدت الأسهم الأمريكية تراجعاً حاداً الليلة الماضية. وارتفع الين 0.1% مقابل الدولار إلى 159.50. وأظهرت بيانات أن معدل التضخم الأساسي في اليابان تسارع إلى 2.2% في أكتوبر على أساس سنوي، ليظل فوق مستهدف البنك المركزي عند 2% للشهر الثاني على التوالي، مما يعني اتساع نطاق ضغوط الأسعار التي تعزز توقعات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في المدى القريب.