يواجه زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي غادي آيزنكوت، معركة سياسية معقدة لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل انقسامات داخل معسكر المعارضة بشأن التحالفات الممكنة، ومناورات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإفشال مساعيه والعودة إلى السلطة، وسط احتمالات تصعيد عسكري جديد مع إيران قد يعيد خلط الأوراق السياسية.



وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 8 نوفمبر الجاري آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مانحاً إياه مهلة أولية تنتهي في 6 ديسمبر القادم، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً. ويسعى آيزنكوت إلى إنجاز المهمة سريعاً، لكنه يصطدم بتباين مواقف حلفائه بشأن هوية الحكومة وشركائها.



3 خيارات أمام آيزنكوت



يتمثل السيناريو الأول في تشكيل حكومة تضم الأحزاب الدينية «الحريديم»، بدعم من 61 نائباً، وهو الخيار الذي يدفع إليه أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، رافضاً أي تعاون مع الأحزاب العربية أو نتنياهو. إلا أن هذا المسار يتطلب تقديم تنازلات للحريديم بشأن التجنيد الإجباري والتمويل الديني، ما قد يكلف أحزاب المعارضة خسارة جزء من قواعدها الانتخابية.



ويقوم السيناريو الثاني على تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، وفق المقترح الذي يدفع إليه زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان، بما يوفر 67 صوتاً في الكنيست. لكن هذا الخيار يواجه رفض ليبرمان وتحفظات داخل المعسكر، خصوصاً بعد الحملات التي قادها نتنياهو ضد التعاون مع القوائم العربية.

نتنياهو



حكومة وحدة.. مخرج نتنياهو



ويتضمن السيناريو الثالث تشكيل حكومة وحدة تضم نتنياهو، وهو الخيار الذي يطرحه نفتالي بينيت، شريطة أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى. ويتضمن المقترح اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء، يحصل بموجبه كل طرف على عامين، لكن الخلاف يتمحور حول هوية رئيس الوزراء أولاً، إذ يصر نتنياهو على أن يبدأ التناوب برئاسته، وهو ما ترفضه كتلة التغيير.



رهان على تفكيك المعارضة



وفي المقابل، يتحرك نتنياهو لإحباط جهود آيزنكوت، مستفيداً من الخلافات داخل معسكره، عبر استمالة بعض قياداته، أو فرض شروطه للانضمام إلى حكومة وحدة، فضلاً عن الدفع نحو انتخابات جديدة.



وتبرز لقاءاته مع بينيت مؤشراً على محاولاته اختراق كتلة التغيير، خصوصاً أن انضمام حزب «معاً» الذي يمتلك 7 مقاعد قد يرفع رصيد معسكر نتنياهو إلى 60 نائباً، بما يجعله قريباً من الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.



ورقة قلب الموازين



ولا يستبعد المشهد سيناريو حرب جديدة على إيران، قد تتحول إلى مخرج سياسي لنتنياهو، عبر فرض تشكيل حكومة طوارئ وطنية تضم آيزنكوت وخصومه السياسيين تحت عنوان مواجهة التهديدات الأمنية. وبين حسابات التحالفات ومناورات السلطة، تبقى قدرة آيزنكوت على توحيد معسكره الاختبار الأصعب، فيما يراهن نتنياهو على أن الانقسامات قد تمنحه فرصة جديدة للبقاء في الحكم.