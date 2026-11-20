تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، متجهةً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي، تحت ضغط صعود الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 3525.25 دولاراً للأوقية، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 9.2%، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 4.3% إلى 3526 دولاراً للأوقية. ونزلت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 3.3%، وعلى مدار الأسبوع، تراجع المعدن النفيس بنحو 8.5%، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس الماضي.

رفع الفائدة وتكلفة الفرصة البديلة

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 97.3% أن يتم رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع توقعات عند 2.7% برفعها 50 نقطة أساس. وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً، مما يقلل من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 5.07% إلى 42.6 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.18% إلى 1320 دولاراً.