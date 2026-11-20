شنت القوات الروسية هجوماً واسع النطاق على منشآت عسكرية وصناعية ومرافق للطاقة في أوكرانيا، في ضربات قالت موسكو إنها تستهدف مواقع تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الجمعة)، بأن قواتها نفذت ضربات مكثفة على منشآت عسكرية وصناعية للطاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه المواقع تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في إطار العمليات العسكرية.

وأوضحت أنه تم استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والمحطات المخزنية المشاركة في إنتاج وتخزين الصواريخ المجنحة والطائرات دون طيار بعيدة ومتوسطة المدى، ومرافق الطاقة والبنية التحتية للنقل في مدينة كييف، وفي مقاطعتي كييف ودنيبروبتروفسك وميكولايف ولفوف وإيفانو-فرانكيفسك.

وأكد البيان أن القوات الروسية تمكنت من استهداف مرافق البنية التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وتأتي الضربات في سياق استمرار المواجهات الروسية الأوكرانية، التي باتت تعتمد بصورة متزايدة على استهداف البنية التحتية العسكرية ومراكز إنتاج الأسلحة ومرافق الطاقة، باعتبارها عناصر أساسية في قدرة الطرفين على مواصلة القتال وإمداد قواتهما في جبهات المواجهة.

ويشكل قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني أحد الأهداف الرئيسية للهجمات الروسية، في ظل سعي كييف إلى تعزيز إنتاج الأسلحة والذخائر محلياً، وتقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، لا سيما مع استمرار الحرب واستنزاف المخزونات العسكرية.

كما تمثل منشآت الطاقة أهمية إستراتيجية في المعركة، إذ يرتبط تشغيل المصانع العسكرية وعمليات النقل والاتصالات والإمداد اللوجستي بتوافر الكهرباء والوقود، ما يجعل استهداف البنية التحتية للطاقة جزءاً من مساعي إضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية للخصم.

وتتزامن هذه الهجمات مع استمرار الحرب التي دخلت مرحلة تتشابك فيها الضربات الجوية والصاروخية مع معارك الاستنزاف على الأرض، وسط سباق بين موسكو وكييف لتعزيز القدرات العسكرية، وتطوير الأسلحة، وتأمين الإمدادات اللازمة لمواصلة العمليات.

وتراهن روسيا من خلال استهداف المنشآت العسكرية والصناعية ومرافق الطاقة على إلحاق خسائر بالقدرات الأوكرانية وتقليص إمكانات التصنيع والتشغيل العسكري، فيما تواجه أوكرانيا تحديات متزايدة للحفاظ على بنيتها التحتية وتأمين احتياجات قواتها في ظل استمرار الهجمات.