أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتراض وتدمير أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة ذاتها.

وأوضح أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر كذلك صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية، فيما دمّرت قوات التحالف منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، استخدمتها الميليشيا في محاولة الاعتداء على المنطقة الجنوبية.

اللواء الركن تركي المالكي

وفي تطور آخر، أفاد المالكي بالتعامل مع تهديد صاروخي أُطلق باتجاه مدينة الرياض، مشيراً إلى وجود تقييم أولي بسقوط شظايا وأضرار مادية يجري حصرها.وتأتي هذه العمليات في إطار التصدي للتهديدات الصاروخية التي تستهدف المملكة.