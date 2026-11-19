استقبل رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بمكتبه في المدينة الجامعية بالفرعاء، الرئيس التنفيذي لتجمّع عسير الصحي الدكتور ناصر بن راشد الصافي، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجامعة والتجمّع بما يخدم المجتمع في منطقة عسير.

وأعرب الدكتور الصافي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجامعة على كريم الاستقبال وحفاوة اللقاء، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يُسهم في تطوير الخدمات الصحية ودعم مسارات التدريب والبحث والابتكار، بما يواكب مستهدفات التحوّل الصحي ورؤية المملكة 2030.