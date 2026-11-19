في مشهد نادر كشف جانباً من أكثر أسرار الكرملين حساسية، ظهرت الحقيبة النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام كاميرات التلفزيون الرسمي، خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في الصين، لتعيد اللقطات تسليط الضوء على الآلية التي تتيح للرئيس الروسي إصدار أوامر استخدام الترسانة النووية.

وبثت قناة «روسيا-1» الحكومية، أمس (الأربعاء)، تقريراً مصوراً أظهر أحد ضباط البحرية الروسية يحمل حقيبة أثناء وجوده خارج مقر انعقاد القمة في مدينة شنزن الصينية، فيما أكد الضابط، رداً على سؤال مراسل القناة، أنها الحقيبة النووية التي يمكن استخدامها لإصدار أمر بتنفيذ ضربة نووية.

ظهور الحقيبة في زيارة بوتين للصين

وظهر الإعلامي يفغيني بوبوف، المشارك في تقديم برنامج الشؤون الجارية «60 دقيقة» إلى جانب زوجته أولغا سكابييفا، وهو يشير إلى الحقيبة قائلاً أمام الكاميرا: «انظروا، الحقيبة النووية نفسها خلف ظهورنا مباشرة».

وتوجه بوبوف إلى الضابط وسأله: «مرحباً، هل هذه هي الحقيبة النووية؟»، فأجاب بالإيجاب، قبل أن يعاود المراسل الاستفسار: «هذه بالذات؟»، ليرد الضابط: «هذه بالذات»، فيما سُمع صوت بوبوف خارج نطاق الكاميرا معبراً عن دهشته بقوله: «لا يُصدَّق».

وأعاد ظهور الحقيبة إلى الأذهان مشهداً مماثلاً رافق لقاء بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال أكتوبر 2023، عندما أظهرت لقطات مصورة الرئيس الروسي متوجهاً إلى اجتماع، فيما كان ضابطان من البحرية الروسية يسيران خلفه حاملين حقيبتين. وعلّق مراسل وكالة «ريا نوفوستي» حينها بالقول إن هناك حقائب معينة لا تكتمل أي رحلة لبوتين دونها.

«شيغيت».. مفاتيح الترسانة النووية

وتعود قصة الحقيبة النووية الروسية إلى ثمانينيات القرن الماضي، إذ طُوّر نظامها ودخل الخدمة مع تولي ميخائيل غورباتشوف رئاسة الاتحاد السوفيتي عام 1985. وتُعرف الحقيبة باسم «شيغيت»، نسبة إلى جبل في جبال القوقاز، ويتولى حملها عادة ضابط من البحرية الروسية يرافق الرئيس، فيما نادراً ما تظهر في التسجيلات العلنية.

ولا تقتصر المنظومة على حقيبة الرئيس، إذ توجد حقيبتان مماثلتان لدى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية، لتشكيل شبكة اتصال آمنة تربط الرئيس بالقيادة العسكرية العليا وتتيح تنسيق القرارات المتعلقة بالترسانة النووية.

وأوضح فالنتين غولوبكوف، أحد المشاركين في تطوير النظام، أن الغرض من الحقيبة توفير وسيلة اتصال آمنة بين الرئيس والقيادة العسكرية العليا. وقال لصحيفة «كومسومولسكايا برافدا» عام 2014 إن الهدف يتمثل في «توحيد كامل ترسانتنا الصاروخية والنووية الضخمة».

وأشار غولوبكوف إلى أن تطوير النظام جاء في ظل مخاوف سوفيتية من نشر الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، بما يقلص زمن وصولها إلى الأراضي السوفيتية إلى نحو خمس دقائق، الأمر الذي فرض الحاجة إلى آلية سريعة لاتخاذ قرارات الردع والرد على أي هجوم محتمل.

ولفت إلى أن من دوافع تطوير الحقيبة أيضاً ضمان عدم إطلاق الصواريخ النووية دون تفويض، موضحاً أن القرار يصدر عن الرئيس، ويُنسق مع الحقيبتين الأخريين اللتين يحملهما وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.

وفي تفاصيل أكثر عن هوية المكلفين بحمل هذه المنظومة، كشف تحقيق نشره «مركز دوسيه»، وهو وسيلة إعلام روسية مستقلة متخصصة في التحقيقات، في ديسمبر 2025، أن المهمة يتولاها ضباط من «الخدمة الخاصة للاتصالات الإستراتيجية»، المعروفة داخلياً باسم «الخدمة كيه».

من يحمل الحقيبة؟

وذكر التحقيق أن ما لا يقل عن 53 شخصاً ارتبطوا بهذه الخدمة خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، بينهم جنرال وعشرات العقداء وعدد من قباطنة البحرية، ويتقاضون رواتب مماثلة لرواتب ضباط الخدمة التعاقدية الآخرين. وأشار إلى أن كثيراً منهم يعيشون حياة متواضعة نسبياً، غالباً في مدينة مغلقة خارج موسكو، رغم الطبيعة شديدة الحساسية لمهامهم.

وجاء ظهور الحقيبة في وقت وصل فيه بوتين إلى مدينة شنزن الصينية، (الثلاثاء)، للمشاركة في قمة تضم 21 عضواً، وسط ترقب اجتماع ثلاثي مع ترمب وشي جين بينغ. وأعلن البيت الأبيض أن ملف الانتشار النووي سيكون ضمن الموضوعات المطروحة على طاولة القادة.

وتراقب الولايات المتحدة تنامي الترسانة النووية الصينية، بالتزامن مع تصاعد القلق من التحركات الروسية، خصوصاً بعدما وضع بوتين قواته النووية في حالة تأهب خاصة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وعلّقت موسكو مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية، فضلاً عن تحديث إرشاداتها المتعلقة بالردع النووي.