ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود بمحافظة ينبع مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، بعد رصدهما يمارسان الصيد دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة.

واتخذ حرس الحدود الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للأنشطة البحرية وحماية الموارد الطبيعية.

وجدد حرس الحدود دعوته إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والبيئة البحرية، مؤكداً أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات أو تجاوزات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

وأوضح أن البلاغات تُستقبل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مع التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.