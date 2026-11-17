دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الهوية البصرية الجديدة لجائزة جازان للتميز، وذلك في المجلس التنفيذي بمقر الإمارة.

وأطلق خلال الحفل، الموقع الإلكتروني للجائزة وفروعها، واعتمد تشكيل مجلس إدارتها ومجلس أمنائها لمدة ثلاثة أعوام، واطّلع على أهداف الجائزة ومساراتها وخططها المستقبلية.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المنجزات المتميزة للأفراد والجهات في مختلف القطاعات، وإبراز النماذج الملهمة، وتحفيز الكفاءات والمبدعين على الابتكار والتنافس الإيجابي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز ودعم مسيرة التنمية الشاملة في منطقة جازان، ويتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتستمد الهوية الجديدة ملامحها من الإرث الثقافي والمعماري للمنطقة، إذ استُلهم شعارها من بوابة بيت الرفاعي التاريخي في فرسان، إلى جانب الكتاب الذي يرمز إلى الأدب والعلم، والوميض الذي يجسّد قيم التفوق والإبداع، في تعبير بصري يجمع أصالة جازان وطموحها نحو التميز وصناعة الأثر المستدام.

من جانبه، ثمّن أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي، ما تحظى به الجائزة من دعم وتوجيه مستمرين من المشرف العام عليها وكيل إمارة منطقة جازان وليد بن سلطان الصنعاوي ومتابعته لجميع أعمالها وتفاصيلها، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، ومتابعة ونائبه، بما يسهم في تحقيق أهداف الجائزة وتعزيز مكانتها ودورها في تكريم التميز والإبداع بالمنطقة.