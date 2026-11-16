340,295 ممرضاً وممرضة متوقعون في المملكة بحلول 2040، بينهم 171,432 سعودياً وسعودية، بنسبة توطين 50.4%، مقابل إجمالي متوقع قدره 226,580 ممرضاً وممرضة في 2026، بزيادة تصل إلى 113,715 ممرضاً وممرضة، ونمو نسبته 50.2% خلال 14 عاماً. وكشفت دراسة علمية حديثة، نشرتها مجلة «بي إم سي للتمريض» التابعة لدار «سبرنغر نيتشر» في نوفمبر 2026، أن عام 2039، قد يشهد تقارباً تاريخياً بين أعداد الممرضين السعوديين والوافدين، بواقع 166,944 سعودياً مقابل 166,171 وافداً، بفارق 773 ممرضاً لصالح الكوادر الوطنية.

واستندت الدراسة، التي شارك فيها باحثون من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى بيانات رسمية لوزارة الصحة السعودية والبنك الدولي، تغطي 19 عاماً، من 2007 حتى 2025.

واستهدفت الدراسة التنبؤ بمستقبل القوى التمريضية في المملكة حتى 2040، وتحليل اتجاهات التوطين والتوزيع بحسب الجنسية والجنس والقطاع الصحي، باستخدام نماذج إحصائية للسلاسل الزمنية، بهدف دعم التخطيط للاحتياجات الوظيفية والتعليمية المستقبلية. وقدرت الدراسة معدل النمو السنوي للقوى التمريضية بنحو 2.9%، مع نطاق تنبؤ لإجمالي العاملين في 2040 يتراوح بين 299,197 و381,393 ممرضاً وممرضة، ما يعكس احتمالات تغير النتائج وفق تطورات التوظيف والتعليم والطلب على الخدمات الصحية. وأظهرت التوقعات تفاوتاً في توزيع الممرضات السعوديات بين القطاعات، إذ قد يصل عددهن في منشآت وزارة الصحة إلى 123,598 ممرضة بحلول 2040، مقابل 5,234 ممرضة في القطاع الخاص ضمن الفئات التي تناولتها النماذج القطاعية. وسجلت المؤشرات المرجعية كثافة تمريضية تبلغ 6.09 ممرض لكل ألف نسمة، تعادل 609 ممرضين لكل 100 ألف نسمة، مقابل 11 خريج تمريض جديداً لكل 100 ألف نسمة، ما يبرز أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للبرامج التعليمية والتدريب السريري.

وخلص الباحثون إلى أن المملكة تتجه نحو تقليص الفجوة العددية بين الممرضين السعوديين والوافدين، مع استمرار الحاجة إلى تطوير إستراتيجيات استقطاب الكفاءات الوطنية واستبقائها، وتحسين بيئات العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوطين. وأوصت الدراسة بتوسيع برامج تعليم التمريض، ومواءمة أعداد الخريجين مع الاحتياجات الصحية، وتحسين فرص التطور المهني والاستقرار الوظيفي، وتحديث نماذج التنبؤ دورياً لضمان استدامة القوى التمريضية ومواكبة التحول الصحي في المملكة.