كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي بالمملكة ارتفاعاً بنسبة 1.7%، ما يعكس تفاوت حركة الأسعار بين مجموعات الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادرة أمس، أن مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل خالفت الاتجاه العام لارتفاع الأسعار، مقابل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.5%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%،

وأوضحت بيانات الهيئة، أن ارتفاع تكاليف السكن كان من أبرز العوامل المؤثرة في التضخم السنوي، فيما ساهم انخفاض أسعار بعض مجموعات الإنفاق، ومنها الأثاث والأجهزة المنزلية، في الحد من الارتفاع العام للمؤشر.