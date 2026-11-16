استقبلت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية دفعات جديدة من المعلمين والمعلمات القادمين من الصين للتوسع في تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم العام بقطاعيها للبنين والبنات خلال العام الدراسي الحالي.

واستقبلت الإدارات المعلمين والمعلمات بحفاوة كبيرة فور وصولهم إلى المناطق التعليمية تمهيداً لبدء توزيعهم على المدارس، ضمن خطة للتوسع في تدريس اللغة بعد أن تم البدء بتدريسها قبل عامين في عدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات بعدد من المناطق والمحافظات. وتم تخفيض حصص اللغة الإنجليزية والاجتماعيات عند تدريس اللغة الصينية الوافد الجديد على الجدول الدراسي في التعليم السعودي.

وطُبّق التدريس في مرحلته التجريبية بالمدارس الثانوية بواقع حصتين أسبوعياً، وأدرجت في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من (الأحد) و(الإثنين) وإسنادها.