يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام والكوادر الإدارية والتعليمية بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية نهاية الأسبوع بثاني إجازة مدرسية مطولة خلال العام الدراسي الحالي، إجازة الخريف التي تمتد لمدة 9 أيام.

كما سيتمتع الطلاب والطالبات ومنسوبو المدارس بثاني إجازة إضافية غير مدرجة في التقويم الدراسي (الأحد) بعد القادم التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي عدا أربع إدارات تعليمية مستثناة من الإجازة الإضافية وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتا جدة والطائف.

وتبقت إجازتان إضافيتان لكافة الإدارات عدا الأربع المستثناة، حيث ستكون الإجازة الثالثة (الخميس) 7 يناير، و(الأحد) 11 أبريل للعام الميلادي القادم 2027م.

يشار إلى أن التقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة تضمن 6 إجازات مدرسية، إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين)، وإجازة الخريف (لمدة 9 أيام)، وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة 9 أيام)، وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين)، وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً)، وإجازة عيد الأضحى المبارك (لمدة 16 يوماً).