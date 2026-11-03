استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا بجدة سوقيري سوباروان، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

الموضوعات المشتركة



ورحب بالقنصل الإندونيسي والوفد المرافق، متمنياً لهم طيب الإقامة في المنطقة، فيما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب القنصل الإندونيسي عن شكره لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تشهدها المنطقة في مختلف المجالات.



وفي ختام الاستقبال، تسلّم هديةً تذكاريةً من القنصل العام لجمهورية إندونيسيا.