تستضيف المملكة العربية السعودية، الأربعاء القادم، الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ.

وأكد آل الشيخ، أن العمل الخليجي المشترك يحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بما يجسد نهج المملكة الثابت في توثيق أواصر الأخوة بين دول المجلس، وتطوير آليات العمل المشترك والارتقاء بمستوياته.

وأوضح، أن استضافة المملكة للاجتماع تعكس حرص القيادة على دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز التكامل بين دوله، بما يخدم المصالح الخليجية المشتركة ويواكب تطلعات شعوبها.

وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية تمثل منصةً لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التنسيق البرلماني في القضايا المشتركة، وتطوير العمل التشريعي والرقابي، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توحيد الرؤى وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز حضور دول المجلس وتأثيرها في الأوساط البرلمانية الدولية.