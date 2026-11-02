تستضيف العاصمة الرياض النسخة الخامسة من مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي «سام 2026»، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر، بمشاركة متحدثين من 18 دولة؛ لمناقشة المستجدات العلمية والتقنية في الطب التجميلي، وتطوير الممارسات السريرية، وتعزيز معايير سلامة المرضى وجودة النتائج العلاجية.

ويضم البرنامج العلمي للمؤتمر 72 محاضرة علمية و35 ورشة عمل تطبيقية، تتناول أحدث التقنيات والإجراءات في الطب التجميلي، إلى جانب تبادل الخبرات السريرية ومناقشة الممارسات المستندة إلى الأدلة العلمية.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور محمد صالح الخويلد، أن البرنامج يستهدف أطباء الجلدية وجراحة التجميل، والممارسين الصحيين العاملين في المجال، من خلال جلسات علمية وتدريبات تطبيقية تتناول المستجدات المهنية والتقنية، وتتيح للمشاركين الاطلاع على تجارب وخبرات متعددة في هذا التخصص.

ويشارك في المؤتمر متحدثون سعوديون ودوليون من 18 دولة، من بينها المملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول أوروبية وعربية وآسيوية، في إطار تبادل الخبرات والتجارب العلمية في مجال الطب التجميلي.