تشهد سماء المملكة والعالم العربي خلال نوفمبر 2026، ظواهر فلكية متنوعةً، تشمل أطوار القمر واقتراناته بالكواكب والنجوم، وزخات الشهب، وتقابل أورانوس، وفرصة رصد مجرة المرأة المسلسلة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر يمر بالتربيع الأخير في 1 نوفمبر، والمحاق في 9 نوفمبر، والتربيع الأول في 17 نوفمبر، ويكتمل بدراً في 24 نوفمبر، قبل وصوله إلى الحضيض يوم 26 نوفمبر، فيما يُعرف إعلامياً بالبدر العملاق.

وتشهد سماء الفجر ظهور عطارد والزهرة والمريخ والمشتري بين 13 و22 نوفمبر، ويقترب الهلال من الزهرة في 7 نوفمبر، فيما يشكل المريخ والمشتري ونجم قلب الأسد مثلثاً فلكياً قبل شروق 22 نوفمبر.

وتبلغ الثوريات الشمالية ذروتها ليلة 11 و12 نوفمبر، والأسديات ليلة 17 و18 نوفمبر بمعدل 10 إلى 15 شهاباً في الساعة، كما تنشط الثوريات الجنوبية بمعدل خمسة شهب.

ويقترب القمر من زحل في 20 نوفمبر، ومن الثريا والدبران يومي 24 و25 نوفمبر، ويصل أورانوس إلى التقابل في 26 نوفمبر.

وتتيح ليالي نوفمبر رصد مجرة أندروميدا، البعيدة 2.5 مليون سنة ضوئية، من المواقع المظلمة، مع مراعاة تكيف العين مع الظلام نحو 20 دقيقة.