تفقّد أمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي عددًا من المشروعات والخدمات البلدية داخل مدينة نجران، شملت أعمال تهيئة وتطوير طريق الملك عبدالله، ومشروعات التشجير، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.

ورافق أمين المنطقة خلال الجولة وكيل الأمين للمشاريع المهندس محمد صمعان، ووكيل الخدمات البلدية المهندس منصور همام، حيث اطّلع على مستجدات المشروعات القائمة، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذها، إلى جانب المشروعات المستقبلية وخطط تطوير البنية التحتية والمشهد الحضري بالمدينة.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن الجولات الميدانية تأتي ضمن حرص الأمانة على متابعة تنفيذ المشروعات البلدية، والوقوف على مستوى الإنجاز، وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية ، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في مدينة نجران.