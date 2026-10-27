أضاءت ومضات البرق سماء مدينة الباحة، مساء أمس، في مشهد طبيعي أخّاذ امتزجت فيه أضواء البرق بكتل السحب والضباب، وسط أجواء خريفية متقلبة جذبت أنظار الأهالي والزوار.

وشهدت سماء المنطقة نشاطاً ملحوظاً للسحب الركامية الممطرة، تخللته ومضات متتابعة للبرق أضاءت الأفق على فترات متقاربة، فيما تعالت أصوات الرعد في أرجاء متفرقة، لترسم مشاهد طبيعية عكست تنوّع الحالة الجوية التي تشهدها مرتفعات سراة الباحة خلال هذه الفترة.

وتفاوتت كثافة السحب بين محافظات المنطقة، وظهرت كتل سحابية داكنة تخللها هطول أمطار خفيفة ومتوسطة في عدد منها، أضفت على المشهد مزيداً من الجمال والحيوية، في صورة تجسد ما تتميز به المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، من تنوع مناخي وطبيعة خلابة.

واستمتع الأهالي والزوار بمشاهد البرق وهو يشق عتمة الليل، موثقين بكاميراتهم لحظات توهج السماء وتداخل الأضواء مع الضباب والسحب، في مشاهد جمعت بين جمال الطبيعة وأضواء المدينة والظواهر الجوية.

ويأتي هذا النشاط الجوي في ظل التقلبات التي تشهدها مرتفعات الباحة خلال موسم الخريف، بما يسهم في تشكيل لوحات طبيعية متجددة، تعزز جاذبية المنطقة بوصفها وجهة مفضلة لمحبي الأجواء المعتدلة والطبيعة.