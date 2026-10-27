أدانت المملكة العربية السعودية، واستنكرت بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قدّم خلاله خالص التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الأردن الشقيق. وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهة ثانية، استعرض الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لمعالجة التحديات الراهنة بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.