أطلقت وزارة الداخلية، أمس (الإثنين)، خدمة «أبشر سفر للزوار»، للقادمين عبر المنافذ البرية كافة، من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزوار، إلكترونياً من خلال تطبيق أبشر، بالشراكة مع وزارتي الخارجية والسياحة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة التأمين، والمديرية العامة للجوازات، والأمن العام.

وتتيح الخدمة، التي تدخل حيز الإلزام بعد ستة أشهر من تاريخ الإطلاق، للزوار تسهيل إجراءات دخول المسافر والمركبات آلياً، من خلال إنهاء إجراءات السفر واستكمال المتطلبات رقمياً قبل الوصول إلى المنفذ، بما في ذلك تسجيل بيانات المسافر والمركبة، وإتمام عملية تأمين المركبة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بإمكان الزوار الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى «أبشر سفر للزوار» في التطبيق قبل الرحلة، واختيار الجنسية وإدخال رقم الجوال ونوع الوثيقة، وتحديد المنفذ والتاريخ المتوقع للسفر، ثم استكمال بيانات المسافر والمركبة والتأمين.

وتأتي الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لزوار المملكة، وتحسين تجربتهم وتسهيل إجراءات قدومهم عبر المنافذ البرية.