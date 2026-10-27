طبّقت أمانة الرياض كاميرات الجسم للمراقبين خلال الزيارات الرقابية على المنشآت، وبدأت التوسع في استخدامها؛ لتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية ورفع مستوى الشفافية، والارتقاء بجودة الرقابة الميدانية.

وجاء التوسع بعد استكمال تجربة إثبات مفهوم امتدت ثلاثة أسابيع، شهدت توثيق أكثر من 600 زيارة رقابية. وتوثّق الكاميرات الزيارات بالصوت والصورة، بما يوفر مرجعاً موثقاً لمجرياتها، ويحفظ حقوق المراقب والمنشأة والعامل والمستهلك، ويتيح مراجعة الإجراءات والتحقق من الملاحظات والاعتراضات عند الحاجة، ويسهم في تعزيز جودة الرصد والمتابعة والإشراف على أعمال الرقابة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الأمانة لتبنّي أفضل الممارسات التقنية ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، وتعزيز الامتثال البلدي، والإسهام في إيجاد بيئة أعمال أكثر التزاماً وموثوقية، وتحسين جودة الحياة بمدينة الرياض.