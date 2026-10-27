أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس (الاثنين)، مؤشر تصنيف أداء الشكاوى للناقلات الجوية الوطنية والمطارات، استناداً إلى عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين في سبتمبر 2026م.

وأفادت أن إجمالي عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (1778) شكوى، مبيّنةً أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بمعدل (24) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكاوى في الوقت المحدد بلغت (100%)، بينما حل طيران ناس ثانياً بمعدل (35) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة بلغت (100%)، فيما حل طيران الرياض ثالثاً بمعدل (57) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة وصلت إلى (98%)، في حين جاء رابعاً طيران أديل بمعدل (101) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة وصلت إلى (94%) وفقاً لرصد المؤشر؛ حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر سبتمبر عن الرحلات أولاً، ثم خدمات الأمتعة، ثم التذاكر.

وأشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على المركز الأقل من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته (0.1%) لكل 100 ألف مسافر، وذلك في مؤشر المطارات الدولية التي يزيد عدد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنوياً، بمعدل (16) شكوى، وبنسبة معالجة بلغت (100%)، وحصل مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم على أقل نسبة شكاوى في مؤشر المطارات الدولية التي يقل عدد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنوياً، بنسبة (1%) لكل 100 ألف مسافر (بمعدل شكوى واحدة)، وبنسبة معالجة (100%). وفي مؤشر المطارات الداخلية، كان مطار الملك سعود بالباحة أقل المطارات شكاوى بنسبة (3%) لكل 100 ألف مسافر (بمعدل شكوى واحدة)، وبنسبة معالجة بلغت (100%).

وأوضحت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري يأتي لتعزيز الشفافية وتحفيز المنافسة العادلة لتطوير الخدمات وتحسينها.