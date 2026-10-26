وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية (3214) سلة غذائية على النازحين من الاحداث الاخيرة في منطقة كَرش بمديرية القبيطة ومنطقة وادي الفقير بمديرية المسيمير ومركز الفيوش بمديرية تبن في محافظة لحج بالجمهورية اليمنية، استفاد منها (19583) فرداً بواقع (3214) أسرة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

وياتي ذلك في اطار المشاريع والبرامج الانسانية والاغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الانساني مركز الملك سلمان للاغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.