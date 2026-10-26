أطلقت وزارة التعليم أول مشروع نوعي يهدف إلى تطوير مهارات الإداريين والإداريات في مدارس التعليم العام بمراحله الثلاث خلال العام الدراسي الحالي.

يتم تنفيذ البرنامج من خلال برامج تدريبية متخصصة تلبي حاجاتهم الوظيفية وتسهم في رفع كفاءاتهم المهنية. ويتضمن البرنامج دورة السكرتير المحترف وإدارة خدمة المستفيد وإدارة ومراقبة الطلاب وإدارة الفعاليات المدرسية على أن يتاح التسجيل في البرامج التدريبية عن طريق إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

وبينت الوزارة أن مدة البرنامج 60 ساعة تدريبية بواقع 15 ساعة لكل دورة، وهي معتمدة في نظام فارس لأغراض الترقية. ويحصل المتدرب على شهادة إتمام البرنامج في حال حضر 80% من ساعات كل برنامج عن طريق فريق تنمية الموارد البشرية في إدارة التعليم التي يتبع لها المتدرب، مشيرةً إلى أنه لا يمكن التسجيل في دورة واحدة بل يتعين التسجيل وحضور الدورات الأربع للحصول على الشهادة.

ويتاح للمتدرب التفرغ طوال أيام البرنامج وتحتسب هذه الأيام ضمن مشاركته في التدريب، مشيرةً إلى وجود تقييمٍ قبليٍّ من بداية اليوم الأول وتقييمٍ بعديٍّ في الجلسة الأخيرة من اليوم الثالث، ومدة كل تقييم 20 دقيقة، وتستخدم النتائج لتقييم فعالية البرنامج التدريبي على ألا تؤثر في الحصول على الشهادة.