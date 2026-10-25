اجتمع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وباكستان، إلى جانب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في إسطنبول، أمس، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والهجمات الحوثية على المملكة واليمن، والتوترات المتصاعدة في الممرات البحرية.

وناقش الوزراء ضرورة التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات، وتداعيات الهجمات التي شنتها الميليشيا الحوثية على المملكة العربية السعودية وحكومة اليمن، إلى جانب أمن وحرية الملاحة، وتصاعد التوتر في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأسود.

وأكدوا، التزامهم بمواصلة الإسهام في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومعالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والتجارية لهذه القضايا.

وشدد الوزراء على الحاجة الملحة إلى معالجة النزاعات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، وإيجاد حلول تفاوضية مستدامة للنزاعات العالقة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتفقوا على مواصلة الحوار لمنع النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.