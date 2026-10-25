فاز مرشح المملكة العربية السعودية عضو مجلس الشورى سعد صليب العتيبي، برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها البرلمان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، لانتخاب رئيس البرلمان ومكتبه.

ورفع العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعم الكفاءات الوطنية ورعايتها وتمكينها، مؤكداً أن انتخابه يجسد مكانة المملكة ودورها في دعم العمل العربي المشترك. كما أعرب عن تقديره لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وأعضاء البرلمان، على دعمهم وجهودهم.

وأكد، أن المرحلة القادمة تتطلب رؤية متجددة وعملاً مؤسسياً أكثر فاعلية، وتطوير الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز الشراكات، بما يحقق نتائج ملموسة ويعزز حضور البرلمان إقليمياً ودولياً.

وشدد على أن التضامن العربي ضرورة لمواجهة التحديات وصون المصالح المشتركة، مؤكداً بقاء القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات، ومواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.