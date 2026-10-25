وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,289 سلة غذائية في مخيمات النازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استفاد منها 7,734 فرداً، ضمن مشروع «سلال الخير» لدعم الأمن الغذائي، في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

ويتولى المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تنفيذ عمليات التوزيع ميدانياً، وإيصال المساعدات إلى المخيمات والتجمعات السكانية التي تشهد حاجات إنسانية متزايدة، وفقاً لطبيعة الاحتياج والظروف الميدانية في مختلف المناطق.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف توفير الحاجات الأساسية للعائلات المتضررة، ومساندتها في مواجهة الظروف الراهنة، وتعزيز صمودها في ظل الأوضاع الإنسانية التي يشهدها القطاع.