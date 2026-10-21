صرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم ‏اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أطلقت باتجاه المملكة.