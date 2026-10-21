صرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أطلقت باتجاه المملكة.
التحالف: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أطلقت باتجاه السعودية
21 أكتوبر 2026 - 07:31 | آخر تحديث 21 أكتوبر 2026 - 07:43
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عكاظ (الرياض)
The official spokesperson for the coalition forces "Coalition to Support Legitimacy in Yemen," Major General Turki Al-Maliki, stated that 4 drones launched towards the Kingdom were intercepted and destroyed.