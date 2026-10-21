كشفت دراسة حديثة لباحثين من جامعة الملك سعود، ارتفاع عدد الأطباء في مرافق وزارة الصحة بنسبة 78.1%، فيما ارتفع عدد الأطباء لكل 10 آلاف نسمة بنسبة 56.1%، بما يشير إلى تجاوز نمو الكوادر الطبية الزيادة السكانية خلال الفترة المدروسة.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة «Healthcare» بتاريخ 16 سبتمبر 2026، زيادة عدد مستشفيات وزارة الصحة بنسبة 5.8%، وأسرّتها بنسبة 12.1%، والكوادر التمريضية بنسبة 20.5%، مستعرضةً تطور الإمكانات الصحية واستخدام الخدمات المسجلة في مناطق المملكة الـ13. واعتمد الباحثان عبدالله بن سلامة ونورة العمرو على بيانات الكتب الإحصائية السنوية لوزارة الصحة لتحليل ثمانية مؤشرات تتعلق بالمنشآت والكوادر والخدمات الصحية خلال الفترة من 2016 إلى 2024، مع دراسة الأعداد الإجمالية والمعدلات المرتبطة بحجم السكان، ومقارنة اتجاهاتها بين المناطق.

وبيّنت النتائج، ارتفاع عدد أفراد التمريض لكل 10 آلاف نسمة بنسبة 5.6%، إلى جانب نمو زيارات العيادات الخارجية بنسبة 15.6%، وزيادة حالات التنويم المسجلة بنسبة 60.4% خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الدراسة، أن المؤشرات الصحية اتخذت مسارات متفاوتة على المستويين الوطني والمناطقي، ما يتيح الاستفادة منها في تحديد أولويات المتابعة والتخطيط، وقراءة التغير في الإمكانات المتاحة وحجم استخدام الخدمات. وأكد الباحثان، أن الدراسة وصفية، وأن نتائجها لا تثبت بمفردها أسباب التغيرات المرصودة أو تحسن جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها، إذ يتطلب تقييم هذه الجوانب مؤشرات وأبحاثاً إضافية. وتقتصر النتائج على مؤشرات وزارة الصحة التي تناولتها الدراسة، ولا تمثل حصراً لجميع مقدمي الخدمات الصحية في المملكة، فيما تغطي بياناتها الفترة المنتهية في 2024.