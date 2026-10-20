في خطوة تعكس طموح المبتعثين السعوديين في نقل التجارب الدولية إلى الرياضة الوطنية، أطلق المبتعث السعودي راكان الناصر مبادرة «Drs. Paces» بالشراكة مع فريق كرة السلة بجامعة لوبورو البريطانية، لإتاحة الفرصة للمواهب السعودية للتدريب والتطوير في واحدة من أبرز البيئات الرياضية الجامعية في المملكة المتحدة.

والمشاركة في التدريبات إلى جانب لاعبي الفريق، والاستفادة من برامج التدريب المكثفة والخبرات الفنية للمدربين، بما يسهم في صقل مهاراتهم ورفع مستوياتهم التنافسية، مع مواصلة تحصيلهم الأكاديمي.

وتمتد الشراكة إلى أنشطة رياضية مشتركة خارج ملاعب كرة السلة، إذ سيشارك لاعبو فريق لوبورو في الفعاليات التي ينظمها نادي الجري التابع لمبادرة «Drs. Paces»، إلى جانب إبراز هوية المبادرة في المواد الإعلامية الخاصة بنتائج مباريات الفريق.

وأكد المبتعث السعودي راكان الناصر أن هذه الخطوة تنطلق من رغبته في رد الجميل لوطنه والإسهام في تطوير القطاع الرياضي السعودي، مشيراً إلى أن طموحه لا يقتصر على تحقيق النجاح الأكاديمي، بل يمتد إلى صناعة فرص جديدة للرياضيين السعوديين والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة في الجامعات البريطانية.