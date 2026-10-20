فيما تنهي مدارس التعليم بمراحله الثلاث للبنين والبنات بمناطق ومحافظات السعودية بنهاية الأسبوع الحالي اختبارات الفترة الأولى للفصل الدراسي الأول، حددت وزارة التعليم الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء الاختبارات.

وتتمثل في تصحيح جميع أوراق الاختبار ورصد الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني وفق المدة المحددة، وتحليل نتائج الاختبارات وتحديد نقاط القوة والضعف في أهداف الاختبار، وإعداد تقرير مختصر بأبرز النتائج والتحديات والمقترحات لعلاج الضعف ورفع المستوى، وتصنيف الطلاب والطالبات وفق مستويات الأداء (متفوق - متقن - بحاجة إلى دعم) وفق معايير واضحة، وإعداد خطة علاجية للطالبات اللاتي لم يتقن الأهداف، مع تحديد آليات التنفيذ والمدة الزمنية، وتنفيذ أنشطة وبرامج علاجية متنوعة داخل الحصة أو خارجها، ومتابعة تقدم الطلاب والطالبات وتوثيق تحليل النتائج والخطط العلاجية وشواهد التنفيذ في ملف الإنجاز أو المنصة المعتمدة، ومتابعة تحسن مستوى الطلاب والطالبات بعد تنفيذ الخطة العلاجية. ومن الإجراءات أيضاً تقييم قصير لقياس مدى التحسن، والتواصل مع أولياء الأمور لإطلاعهم على نتائج أبنائهم، والحاجات التعليمية المستهدفة. وشددت وزارة التعليم أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين نواتج التعلم وترفع مستوى الطلاب والطالبات وتحقيق الأهداف التعليمية.