بالتزامن مع التنبيهات الجوية والحالة المطرية المتوقعة، كثّفت أمانة العاصمة المقدسة رسائلها التوعوية عبر منصاتها الرقمية، داعيةً إلى اتباع السلوكيات الآمنة وتجنب المخاطر المصاحبة لهطول الأمطار.

وشددت الأمانة على أهمية متابعة مستجدات الطقس والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مع توخّي الحذر أثناء القيادة، وخفض السرعة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية ومواقع تجمع المياه، وعدم المجازفة بعبورها خلال جريانها.

كما دعت إلى تجنّب البقاء في المواقع المنخفضة أثناء هطول الأمطار وبعدها، والإبلاغ عن تجمعات المياه أو الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية عبر تطبيق (بلدي 940)، مؤكدةً أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يُسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر خلال الحالات المطرية.