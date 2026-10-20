رأس محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله بن سعد الراجحي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطّلع الأمير سعود بن طلال، خلال الاجتماع، على تقارير ومؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية لعام 2025، إلى جانب مؤشرات الربع الثالث من عام 2026، وما تضمنته من نتائج مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما استعرض الاجتماع إحصائيات الحوادث الجسيمة، وتحليل أبرز أسبابها ومواقع وقوعها، مع التركيز على حوادث الوفيات والدهس، إضافة إلى المواقع الأكثر تسجيلًا للحوادث على الطرق الرئيسة في المحافظة، بما يسهم في دعم الإجراءات الوقائية وتعزيز مستوى السلامة المرورية.

وأكد محافظ الأحساء أن ما تحقق في منظومة السلامة المرورية يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لسلامة الإنسان وجودة الحياة، مشيرًا إلى أن سلامة الأرواح تمثل أولوية تتطلب قراءة دقيقة للمؤشرات وتحليل البيانات وتحويل نتائجها إلى حلول وقائية وميدانية فاعلة.

وشدد الأمير سعود على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوظيف التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، ومتابعة أثر المبادرات والإجراءات بشكل مستمر؛ بما يسهم في خفض الحوادث والوفيات والإصابات، ورفع كفاءة منظومة السلامة المرورية، وتحقيق طرق أكثر أمانًا وجودة حياة أفضل لسكان المحافظة وزوارها.