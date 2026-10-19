طرحت أمانة منطقة عسير، 25 فرصة استثمارية جديدة عبر منصة «فرص» في إطار جهودها لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية وتنمية الأصول البلدية بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة في المنطقة. وتتضمن الفرص المطروحة مشاريع متنوعة في المجالات التجارية والسياحية والصحية والصناعية إلى جانب تطوير الحدائق والمرافق العامة،

ومن أبرزها فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة المنطقة الصناعية بالعرين على مساحة تقارب 269 ألف متر مربع وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة عقبة ضلع على مساحة تتجاوز 281 ألف متر مربع، كما تشمل الفرص مشاريع لإنشاء وتشغيل المطاعم والمقاهي والمنتجعات السياحية والشاليهات والمجمعات التجارية والسكنية إضافةً إلى مواقع مخصصة للخدمات التجارية ومحطات الوقود ومواقف السيارات بما يوفر خياراتٍ استثماريةً متنوعةً تلبي حاجات المستثمرين وتدعم التنمية الحضرية في المنطقة. وتتراوح مدد العقود الاستثمارية بين 10 و25 عاماً، وفقاً لطبيعة كل مشروع بما يعزز استدامة الاستثمارات البلدية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأصول والمواقع المتاحة ويفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمرانية. ودعت الأمانة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشروطها ومواعيد التقديم عبر منصة «فرص»، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في المنطقة.