رفع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفية.

وثمّن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن صدور الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لهذا الدعم، ويجسد الحرص على تطوير البيئة الوظيفية للقضاة، وتوفير الممكنات الداعمة لأداء مهامهم.

وأوضح أن اللائحة تسهم في تنظيم شؤون القضاة الوظيفية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، بما يدعم كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.