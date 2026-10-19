يبدأ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في الفترة من 17 نوفمبر القادم حتى 24 ديسمبر مرحلة الاختبارات والتقييم والمقابلات الشخصية للمرشحين رسمياً لدراسة أول ماجستير مهني في التدريس والمخصص للخريجين والخريجات الجامعيين الجدد الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية الجديدة التي ستعلنها وزارة التعليم وفقاً للاحتياج العام خلال السنوات القادمة.



وحدد المعهد معايير المفاضلة الأولية للمتقدمين، 40% لمعدل التخرج في درجة البكالوريوس وبحد أدنى 3.75 من 5، ونتيجة اختبار التخصص والمقابلة الشخصية و60% تقييم المهارات والقيم والدافعية والجوانب السلوكية والفرز النهائي للمتقدمين.



تحدد يوم 31 من شهر ديسمبر للعام الميلادي الحالي موعداً لإعلان النتائج النهائية وأسماء المقبولين في البرنامج لتبدأ الدراسة في 17 يناير 2027م.



يشار إلى أن البرنامج الجديد برنامج مهني لإعداد المرشحين لمهنة التعليم، صممه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالشراكة مع عدد من الجامعات السعودية والمعهد الوطني للتعليم في سنغافورة. ويجمع بين الإعداد المهني والتطبيق العملي؛ لإكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة بما يعزز جاهزية المعلم للممارسات التعليمية، وفق أفضل الممارسات الحديثة وبما يواكب التحولات المتسارعة في التعليم وتوفير برامج مهنية متخصصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبذلك تمتد منظومة التطوير من الإعداد المهني للمتدرب إلى التطوير المستمر للمعلم أثناء الخدمة؛ بما يدعم جودة الممارسة التعليمية.

ويقدّم البرنامج مساراً مهنياً لإعداد المرشح قبل دخوله مهنة التعليم، من خلال بناء جداراته في التدريس وإدارة الصف والتقويم، وربط معارفه الأكاديمية بالتطبيق والتدريب الميداني كما يوجّه إعداد المرشحين وفق حاجات الميدان من التخصصات والمراحل التعليمية؛ بما يعزز جاهزيتهم للممارسة ويرفع جودة إعداد المعلم منذ بداية مسيرته المهنية ويسهم في رفع جودة إعداد المعلمين على مستوى المنظومة كما يساعد المدرسة على استقبال معلم أكثر استعداداً للممارسة، وينعكس ذلك على جودة التعليم في المجتمع.