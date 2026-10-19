من تايلور سويفت إلى كيم كارداشيان.. أناقة النجمات تتألق في حفل الأكاديمية

تنوّعت إطلالات النجمات في حفل أكاديمية متحف الصور المتحركة لعام 2026 في لوس أنجلوس، بين التصاميم الكلاسيكية والقصّات العصرية، مع حضور لافت للأقمشة الفاخرة والتفاصيل التي تعكس هوية دور الأزياء العالمية.

واختارت تايلور سويفت فستاناً أزرق فاتحاً من ديور، تميز بتفاصيله اللامعة وقصّته الرومانسية، فيما اتجهت كيندال جينر إلى تصميم من فالنتينو بطبعات النقاط، في إطلالة أعادت تقديم النقوش الكلاسيكية بلمسة عصرية.

أما ديمي مور، فكانت من بين النجمات الحاضرات في الأمسية التي جمعت أسماء بارزة من عالم السينما والموضة، بينما ظهرت هايلي بيبر بإطلالة من شانيل عكست توجهاً نحو الأناقة الحديثة والبساطة المدروسة.

ولفتت سابرينا كاربنتر الأنظار بإطلالتها المسائية التي انسجمت مع أجواء هوليوود الاحتفالية، فيما اختارت كيم كارداشيان فستاناً حريرياً أرشيفياً من بالنسياغا يعود إلى عام 1951، نسقته مع مجوهرات ماسية وتسريحة شعر مرفوعة، في استحضار واضح لفخامة هوليوود القديمة.

وعكست اختيارات النجمات تنوع اتجاهات الموضة على السجادة الحمراء، بين التصاميم الرومانسية والنقوش الكلاسيكية والأزياء الأرشيفية، مؤكدة استمرار التوجه نحو الجمع بين إرث دور الأزياء واللمسات المعاصرة.