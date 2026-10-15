شدد مجلس الضمان الصحي، أن رحلة تعافي المريض تستمر بعد التنويم وبعد وصوله إلى المنزل. وأكد المجلس، أن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية تغطي خدمات الرعاية المنزلية لاستكمال العلاج في المنزل، وتشمل رعاية القسطرة البولية، التزويد بالأدوية الوريدية بعد الجراحة ورعاية الجروح بعد الجراحة. وأتاحت وزارة الصحة، من جانبها، للمستفيدين التقديم على الخدمة إلكترونياً بما يضمن تلقيهم الرعاية الطبية الآمنة والمتكاملة في منازلهم وبين أفراد أسرهم بما يعزز راحتهم ويُسهم في رضاهم ورضا عائلاتهم. يشار إلى أن الصحة السعودية تقدم خدمة الرعاية الصحية لفئات من المرضى في العلاج الطبيعي، وخدمات التغذية المنزلية والرعاية التنفسية وإدارة الأدوية وغيرها.